Ülkücü gençler şehit annelerin günlerini kutladı

Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı üyeleri, Anneler Günü’nde şehit annelerini unutmadılar. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretler sırasında Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı üyeleri, şehit anneleri için yaptırdıkları çiçek ve tabloları hediye ederek Anneler Günü’nü kutladılar. Ziyaretler sonrası bir açıklama yapan Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanı Ahmet Biricik, "Sevginin, fedakarlığın, bağlılığın eşsiz temsilcileri olan annelerimizi hatırladığımız özel bir günün içindeyiz. Çocuklarını aylarca bedenlerinde taşıyan, karşılıksız sevgileriyle büyüten, hayatın her aşamasında dua ve desteklerini esirgemeyen annelerimizin haklarını ödeyebilmemiz mümkün değildir. Çocuklarını yetiştirirken her türlü zorluğa göğüs germiş, her çilenin üstesinden gelmiş, sabır ve metanetle yıllara meydan okumuş annelerimiz, millet olarak en büyük değerlerimizdir" dedi.

"Evlatsız olunuyor ama vatansız olunmuyor"

Geleceği annelerin hazırladığını belirten Başkan Biricik, "Hiç karşılık beklemeden vermenin, şefkatin, bağışlamanın, hoşgörünün ve eşsiz sahiplenişin en mümtaz simaları şüphesiz annelerimizdir. Geleceğin hazırlayıcısı ve güzide mimarları geçmişte olduğu gibi günümüzde de gelecekte de annelerimiz olacaktır. Akılla duygunun, heyecanla sağduyunun, yılgınlıkla azmin arasında yaşanacak çatışma ve ikilemler; öncelikle annelerimizin yol gösterici ve hikmet yüklü nasihatleriyle aşılacaktır. Özellikle ’Evlatsız olunuyor ama vatansız olunmuyor’ diyen şehit annelerimize hem maddi hayatımızda hem de manevi hayatımızda çok şey borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bizler için annelerimizin, özellikle de şehit annelerimizin doldurulamaz bir önem ve kıymete sahip yeri bulunmaktadır. Nitekim ’Cennet annelerin ayakları altındadır’ kutlu seslenişini düstur edinmemiz bunun en bariz kanıtıdır. Elbette, elleri öpülesi annelerimizi yılın bir gününde hatırlamamız ve anmamız asla doğru değildir. Onlara, yaşadığımız müddetçe en değerli hazinemiz olarak saygıyla ve büyük bir hürmetle yaklaşmamız en öncelikli manevi sorumluluklarımız arasında yer almalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, yemeyen yediren, giymeyen giydiren, göz nuruyla, bin bir emekle bizleri büyüten annelerimizin Anneler Günü’nü canı gönülden kutluyor, evlatlarını genç yaşta vatan topraklarına emanet eden muhterem şehit annelerimize de saygı ve sevgilerimi sunuyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bu vesileyle bildirmek istiyorum" diye konuştu.