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01 Haziran 2018 13:11

Ülkücü gençlerden onkoloji servisine ziyaret

Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı Orta Öğretim Birimi, Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi servisinde tedavi gören çocuklara moral ziyaretinde bulundu.

Ülkücü gençlerden onkoloji servisine ziyaret

01 Haziran 2018 13:11


Ziyaret sırasında tedavi gören çocuklara oyuncak, hikaye kitapları, boyama kitapları ve boyama malzemelerini hediye edildi. Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanı Ahmet Biricik, "Çağımızın en karmaşık hastalıklarının başında gelen dünyada ve ülkemizde görülme sıklığı hızla artan kanser hastalığının tedavisinde önemli bir gereksinim olan psikolojik desteğin sağlanmasında, bizler sorumluluk alacağımızı ifade etmiştik. Herkesten çok mutluluğu hak eden çocukların kanser ile mücadelelerinde morallerini artıracak, onların mutlu olmalarına neden olacak koşulların sağlanması konusunda çalışmalar yapmaktayız. Bizler bu konuda sorumluluk almaya gönüllü olduk, olmaya da devam ediyoruz. Orta Öğretim Birimi’nde bulunan kardeşlerimizin almış oldukları sorumluluk ve bu sorumluluk duygusuyla gerçekleştirdikleri ziyaret bizlere bir şeylerin doğru yapıldığını, teşkilat mensuplarımızın çevresine duyarlı, milli ve ahlaki değerlerine sahip çıkarak donanımlı bireyler olarak kendilerini yetiştirdiğini görmemizi sağlamıştır. Bu nedenle orta öğretim birimindeki arkadaşlarımızın gerçekleştirdikleri bu ziyaret bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. ’Nerede Yaşam Varsa Orada Umut Vardır’ diyerek üstlendiğimiz sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.




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