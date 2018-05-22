Ülkücülerden ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan yardımı

Eskişehir’de tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra Türkmen ailelerin çocuklarıyla bir araya gelen Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı üyeleri, çocuklara çeşitli ikramlarda bulundular. Yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğu ve huzuru içinde olduklarını söyleyen Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanı Ahmet Biricik, “Ramazan ayı içerisinde olmanın sevinç, heyecan ve gönül huzurunu yaşıyoruz. Manevi coşku ve lezzetin yaşandığı Ramazan ayı boyunca hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle hazırladığımız yardım paketlerimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve Türkmen ailelerimize ulaştırmaya başladık. Şehrimizde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi yaklaşık 400 ailemiz var. Ramazan ayı boyunca çalışmalarımıza devam ederek bu ailelerimizin hepsine yardım kolilerini ulaştırmış olacağız. Ayrıca yardım kolileri dağıtımı esnasında Türkmen ailelerimizin çocuklarıyla da bir araya gelerek, onlarla birlikte vakit geçirmeye gayret gösteriyoruz. Onlara hediyeler götürüyoruz ve sorunlarını dinliyoruz. Çocuk yaşta gördükleri, yaşadıkları şeyler kolay unutulacak, hafızalarından silebilecekleri olaylar değil. Bu nedenle her fırsatta onların yanında olmaya, onlara destek vermeye gayret gösteriyoruz” dedi.