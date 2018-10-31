Uluslararası Müslüman İşadamları Derneği temsilcileri Alanya'da toplandı

Eskişehir Kazan Tatarları Derneği yöneticileri, Antalya'nın Alanya ilçesinde Uluslararası Müslüman İşadamları Derneği toplantısına katıldı.

Uluslararası Müslüman İşadamları Derneği Başkanı Marat Kabaev'in katılımı ile gerçekleşen toplantıda, dünyadaki ekonomik gelişmeler ve iş birliği hakkında konuşmalar yapıldı. Kazakistan, Litvanya, Özbekistan, Arabistan, Rusya ve İsviçre'den dernek temsilcilerinin yanı sıra dünya çeşitli ülkelerinden 150 iş adamının katıldığı toplantıda Türkiye'yi sadece Eskişehir Kazan Tatarları Derneği temsil etti. Toplantıda, Müslüman ülkelerin ticaret hacminin gelişmesi ve yapılan ticaretin İslami kurallara uygun yapılanması vurgulanırken, genç girişimcilere iş becerilerinin arttırılması konusunda kararlar alındı.

Toplantı sonrasında, Eskişehir Kazan Tatarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Vedat Doğu, Ahmet Yasin Özyurt ve İlgiz Uisipov, Uluslararası Müslüman İşadamları Derneği Başkanı Marat Kabaev'e Eskişehirspor forması ve Eskişehir Odunpazarı evlerini temsil eden tablo hediye etti.