Uluslararası Nasreddin Hoca Festivali’nde Mustafa Ceceli konseri

30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Nasreddin Hoca’nın “Dünyanın merkezi burasıdır” diye işaret ettiği Sivrihisar’da düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festival gün boyu çeşitli etkinliklerle devam ederken, akşam saatlerinde Mustafa Ceceli konseri ile heyecan zirveye ulaştı. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Ceceli, sevilen parçalarını hayranları ile birlikte seslendirdi. Konser alanını dolduran binlerce vatandaş keyifli anlar yaşadı. Ceceli, konserde geçtiğimiz ay hayatını kaybeden ünlü şarkıcı İbrahim Erkal’ı da unutmayarak, Erkal’ın ’İnsafsız’ isimli parçasını seslendirdi.