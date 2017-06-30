Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 23:34

Uluslararası Nasreddin Hoca Festivali’nde Mustafa Ceceli konseri

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nin ilk gece konuğu şarkıcı Mustafa Ceceli oldu.

Uluslararası Nasreddin Hoca Festivali’nde Mustafa Ceceli konseri

30 Haziran 2017 23:34


30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Nasreddin Hoca’nın “Dünyanın merkezi burasıdır” diye işaret ettiği Sivrihisar’da düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festival gün boyu çeşitli etkinliklerle devam ederken, akşam saatlerinde Mustafa Ceceli konseri ile heyecan zirveye ulaştı. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Ceceli, sevilen parçalarını hayranları ile birlikte seslendirdi. Konser alanını dolduran binlerce vatandaş keyifli anlar yaşadı. Ceceli, konserde geçtiğimiz ay hayatını kaybeden ünlü şarkıcı İbrahim Erkal’ı da unutmayarak, Erkal’ın ’İnsafsız’ isimli parçasını seslendirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:12
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!