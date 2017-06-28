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28 Haziran 2017 13:03

Uluslararası öğrenciler bayramlaşmada buluştu

Dünyanın dört tarafındaki ülkelerden üniversite eğitimi için Eskişehir’e gelen uluslararası öğrenciler, Yunus Emre Öğrenci Derneği’nin (YUDER) ev sahipliğinde bayramın üçüncü günü düzenlenen bayramlaşma programında buluştular.

Uluslararası öğrenciler bayramlaşmada buluştu

28 Haziran 2017 13:03


Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yemekhanesinde düzenlenen bayramlaşma programına katılan YUDER Başkan Yardımcısı Özcan Kırmaz, Yönetim Kurulu üyeleri Neşet Gürsoy ve Şükür Özer, misafir öğrencilere bayram ve bayramlaşmanın önemini anlatarak ümmet ve kardeşlik bilincine, birlik ve beraberliğine vurgu yaptılar.


Başkan Yardımcısı Özcan Kırmaz “Hepimiz kardeşiz. Farkı ülkelerden gelen bu kardeşlerimizi biz asla yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız. Çünkü bu insanlar ümmetin, geleceğin gücüdür” diye duygularını paylaştı.



“Türkiye ikinci vatanım”


Uluslararası öğrencilerin arasında Anadolu Üniversitesinde doktora eğitimi gören Awil Mahmud Noor, Türkiye’yi çok sevdiğini ve ikinci vatan olarak kabullendiğini ifade etti. Türkiye’nin tüm ihtiyaç sahip olan insanların yardımına koştuğunu, özellikle baskı gören Müslüman ülkeleri hiç bırakmadığını ifadelerini kullanan Awil Noor “Filistin Türkiye’nin yardımı ile bir gün özgür olarak. Biz de Türkiye’den gittikten sonra Türkiye’de gördüklerimizi ve öğrendiklerimizi memleketimize aktaracağız” diye konuştu.



"Türkiye’ye geldim, gözyaşı döktüm"


Konuşmacılar arasında yer alan ve Anadolu Üniversitesinde lisans eğitimi devam ettirirken ERASMUS programla İspanya’ya gidip iki gün önce Türkiye’ye geri gelen Tacikistanlı Mehmet Bilal, 6 aylık bir dönem kaldığı İspanya’daki izlenimlerini paylaştı. Orada hiçbir kardeşlik göremediğini ifade eden Bilal, “Orada kendimi çok yabancı hissettim ve bir türlü kabullenemedim. Dün Atatürk Havalimanında indikten sonra ister istemez gözyaşımı döktüm. Orada kaldığım zamanda beni en iyi anlayan ve benimle arkadaşlık kuran ise komşumun köpeğidir” diye duygularını aktardı.


Asya ülkelerden Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Myanmar, Afrika ve Balkan ülkelerden gelen uluslararası öğrencilerin katıldığı bayramlaşma programı çeşitli ikramlar ve sonunda dualarla sora erdi.




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