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03 Temmuz 2017 17:07

Uluslararası Sivrihisar Kültür ve Sanat Festivali çok ses getirdi

Eskişehir’in Sivrihisar Belediye Başkanı Başkanı Hamid Yüzügüllü, 29 Haziran’da Eskişehir’de kortej yürüyüşü ile başlatılan, 30 Haziran, 1-2 Temmuz Tarihlerinde ilçede büyük bir organizasyonla gerçekleştirilen Uluslararası Sivrihisar Kültür ve Sanat Festivali çok ses getirdiğini belirttiFestivalin ardından bir değerlendirme yapan Başkan Hamid Yüzügüllü, efsaneleşen bilgeliği ve filozofluğu ile felsefi mizahın dünyadaki en büyük temsilcisi Nasreddin Hoca’yı, memleketi Sivrihisar’da düzenlediklerini kültür ve sanat etkinlikleri ile andıklarını belirtti.

Uluslararası Sivrihisar Kültür ve Sanat Festivali çok ses getirdi

03 Temmuz 2017 17:07

Eskişehir’in Sivrihisar Belediye Başkanı Başkanı Hamid Yüzügüllü, 29 Haziran’da Eskişehir’de kortej yürüyüşü ile başlatılan, 30 Haziran, 1-2 Temmuz Tarihlerinde ilçede büyük bir organizasyonla gerçekleştirilen Uluslararası Sivrihisar Kültür ve Sanat Festivali çok ses getirdiğini belirtti


Festivalin ardından bir değerlendirme yapan Başkan Hamid Yüzügüllü, efsaneleşen bilgeliği ve filozofluğu ile felsefi mizahın dünyadaki en büyük temsilcisi Nasreddin Hoca’yı, memleketi Sivrihisar’da düzenlediklerini kültür ve sanat etkinlikleri ile andıklarını belirtti. Bu yıl etkinliği genişleterek uluslararası bir festival gerçekleştirdiklerini söyleyen Yüzügüllü, “Kırgızistan, Ukrayna, Kıbrıs, Abhazya ve Türkiye olmak üzere 5 ülkeden 250 katılımcıya festivalimizde yer verdik. Kültür ve Turizm Bakanımız sayın Prof. Dr. Nabi Avcı’nın teşrifleriyle festivalimizin ve ülkemizde bir ilk olan Açık Hava Heykel Müzemizin açılışı yaparak programımızı başlattık” dedi.


Yüzügüllü, “Göreve geldiğim ilk günden itibaren halkıma ve memleketime olumlu yönde katkı sağlayacak her türlü fikri, düşünceyi ve projeyi hayata geçirmeyi amaç edindim. Bu uğurda düzenlediğimiz festivalimiz ile 3 gün boyunca ilçemizde yerli ve yabancı yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladık. İlçemizin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayarak, Kadim ilçemiz Sivrihisar’ı bir adım daha ileriye taşıdığımız inancındayım. Festivale gelen misafirlerimiz Nasreddin Hocaya dair her şey, çeşitli etkinlikler, gösteriler, sergiler, konserler ve çok daha fazlasını bir arada görme ve yaşama fırsatı buldular. Her zaman olduğu gibi bu etkinliğimizde de bizleri yalnız bırakmayan Sivrihisar’a daima sahip çıkıp, bizlerden desteklerini esirgemeyen değerli büyüğüm Kültür ve Turizm Bakanımız Prof. Dr. Sayın Nabi Avcı’ya sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye belirtti.


Eskişehir’in Sivrihisar Belediye Başkanı Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Sivrihisarlı hemşehrilerimizin ev sahipliği yaptığı festivalimizde halkımızın ve esnafımızın birlik ve beraberliğinden ziyadesiyle memnuniyet duydum.Bu vesile ile bizlerden dualarını esirgemeyen, desteklerini her daim arkamda hissettiğim tüm Sivrihisarlı hemşehrilerime teşekkür eder, daha sonraki etkiliklerimizin ilçemizin tanıtımına ve ekonomisine hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim” diye belirtti.




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