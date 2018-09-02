Uluslararası Toprak Sempozyumu 12’nci kez Eskişehir’de

İlk kez düzenlendiği 2001 yılından beri Eskişehir’in en önemli sanatsal ve kültürel buluşmalarından biri olan 12. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu için düzenlenecek resmi açılış töreni öncesi kente gelen sanatçılar çalışmalarına başladı. Sempozyumun ilk gününde çalışma alanını ziyaret eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sanatçılar ile bir araya gelerek yapacakları eserler hakkında bilgiler aldı.

Başkan Ataç sempozyumun bu yıl da çok renkli geçeceğinin altını çizerek, “12. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu için şehrimize gelen sanatçılarımız çalışmalarına başladılar. Sempozyum bir kez daha paylaşmanın, dayanışmanın ve üretmenin adresi olacak. Tüm yurttaşlarımız 16 Eylül tarihine kadar eski ETİ fabrika alanını ziyaret edebilirler. Bu yıl da birbirinden renkli etkinlikler, konserler, yarışmalar yurttaşlarımız ile buluşacak. Bugün kent kimliğimizin önemli bir parçası haline gelen sempozyuma destek veren sanatçılarımıza ‘hoş geldiniz’ demek için çalışma alanını ziyaret ettim. Açılış törenimiz 3 Eylül Pazartesi akşamı saat 18.30’da gerçekleşecek. Tüm yurttaşlarımızı bu güzel buluşmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

12. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu bu yıl Türkiye’nin yanı sıra Şili (Catalina Vial), Ukrayna (Zuban Nataliya), Lübnan (Neville A. Salha), Güney Kore (Kim Jaekyu) ve Karadağ (Luka Rodojevic) ülkelerinden sanatçıların katılımı ile gerçekleşecek. Sempozyuma Türkiye adına katılan sanatçılar ise Soner Pilge, Candan Güngör, Tuba Korkmaz, Emet Egemen ve Nida Olçar olacak.

Tepebaşı Belediyesi’nin 2001 yılından beri düzenlediği sempozyum, bu yıl 1-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İçeriği ve alanında özgün oluşuyla sadece Türkiye’de değil, dünyada da tek olma özelliği taşıyan sempozyumun resmi açılış töreni, 3 Eylül Pazartesi saat 18.30’da Eski Eti Fabrika alanında gerçekleşecek. Sempozyum bu yıl Eti Şirketler Grubu’nun kurucusu ve onursal başkanı merhum Firuz Kanatlı anısına düzenleniyor.