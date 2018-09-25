UMKE'den tatbikat

Eskişehir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Yukarıkalabak Mahallesi'ne bağlı Beşikderesi Mevkii'nde tatbikat yaptı.

Tatbikat, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı farklı meslek dallarında görev yapan 34 UMKE personelinin katılımıyla gerçekleşti. Büyük Ayı Kurtarma Ekibi, Dorlion Arama Kurtarma Ekibi gibi sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı uygulamada; afet durumlarında müdahale ve koordinasyon konularıyla birlikte travma, triaj, yön bulma, hasta taşıma teknikleri, alternatif hasta taşıma teknikleri, yaralı kurtarma ve zorlu doğa koşullarında hayatta kalabilme gibi eğitimler verildi.

Tatbikatı değerlendiren Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, UMKE ekibinin her türlü olumsuz koşullarda yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunma, hızlı ve doğru müdahale edebilme yeteneğine sahip olduğunu ifade etti.