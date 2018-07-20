Üniversite sanayi işbirliği için bir imza daha

ve Tic. A.Ş. arasında üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarını destekleme amaçlı protokol imzalandı.

ESOGÜ Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde protokole ESOGÜ adına Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, Şirket Genel Müdürü Ömer Benli imza attı. İmza töreninde ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof Dr. Ahmet Çabuk, Eskişehir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven ve ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) Müdürü Doç. Dr. Sertaç Eroğlu da hazır bulundu.

Törende konuşan ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof Dr. Ahmet Çabuk, “Benli Geri Dönüşüm A.Ş. ile aslında birden fazla anlaşmamız var. Üniversitemizde halen devam eden ‘Sıfır Atık’ projesinde de birlikte çalışıyoruz. Bu anlamda biz kendilerine destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Bugün iki protokol imzalanacak. Birincisi üniversitemiz ile Benli Geri Dönüşüm arasında Ar-Ge merkezi konusunda, diğeri ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürümüz Muhammet Taha Güven ile Benli Geri Dönüşüm A.Ş. Arasında mentörlük anlaşması olacak. Ben destekleri için üniversitemize, Benli Geri Dönüşüm A.Ş.’ye ve İl Müdürü Muhammet Taha Güven’e teşekkür ediyorum” dedi.

Şirket Genel Müdürü Ömer Benli, firma olarak bir Ar-Ge merkezi kurmayı hayal ettiklerini ve Prof. Dr. Ahmet Çabuk’un da kendilerini yüreklendirdiğini belirtirken, şartlar uygun hale geldiğinde söz konusu Ar-Ge merkezini kurmanın kendilerini mutlu edeceğini ve gururlandıracağını kaydetti. Halen çok ciddi anlamda Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını da vurgulayan Ömer Benli, işbirliği çalışmalarının neticesini kısa bir süre içinde görmeyi umduklarını ifade etti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın birikim ve tecrübeleriyle Üniversite-Sanayi işbirliğinde yeni ufuklar açacağına inandığını belirtti. Mentörlük raporu olan firmaların ihracat yapmak istediklerinde ilgili ülke tarafından ciddiye alındığını ifade eden Muhammet Taha Güven, mentörlük konusunun önemine vurgu yaparak, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile de Eskişehir’deki sanayicileri mentörlük hakkında bilgilendirme ve daha duyarlı hale getirme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, üniversitelerin eğitim ve sosyal fonksiyonlarının yanında araştırma fonksiyonunun da bulunduğunu vurgularken, kendisinin bu konuya özellikle değer verdiğini kaydetti. ESOGÜ’nün kaliteli bir üniversite olduğunu ve büyük hayalleri bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Kemal Şenocak, bu doğrultuda ekip olarak ESOGÜ’nün bilimsel araştırmalara her türlü desteği vereceğini söyledi. Prof. Dr. Kemal Şenocak kampüs dışına çıkarak kamu ve sanayi ile işbirliği yapmanın ve bu sayede ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmanın üniversite olarak en büyük hedeflerinden biri olduğunu kaydetti. Eskişehir’de hem kamu hem de özel sektörde bilimsel araştırmaların değerini bilen bir kesimin olmasının mutluluk verici olduğunu belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, yapılan çalışmaların ülkemiz ve Eskişehir’e hayırlı olmasını diledi.