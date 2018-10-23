Üniversite ve sanayi bir arada

Dr. Kemal Şenocak ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli bir protokole imza attı.

Sanayi ile üniversitenin birbirini tanıması ve iş birliğinin arttırılması için protokol çerçevesinde bir araya gelen taraflar, ortak çalışmaları planlayarak faaliyetlerin takibine yönelik bir iş birliği planı hazırladı. Protokol kapsamında konu başlıklarının karar verildiği toplantıda protokol ekibi de oluşturuldu. Üniversite-sanayi iş birliğinin önemini vurgulayan EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli “Bu protokolle orta ve uzun vadede üniversitedeki bilgi birikiminden yararlanmak suretiyle sanayinin inovasyon ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimlerine geçiş yapmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Eskişehir'de son zamanlarda güzel gelişmeler oluyor. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birlikleri sayesinde Eskişehir ve ülkemize büyük katkılar sağlayacağız” dedi.

Üniversite-sanayi iş birliği adına imzalanan protokolün önemine değinen Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak ise “Üniversitenin imkanlarını sanayiye açarak il sanayisinin gelişmesine katkıda bulunabilirsek mutlu oluruz” yorumunda bulundu.

Protokol törenine Rektör Prof. Dr. Şenocak ve EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli'nin yanı sıra; ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk, EOSB Yönetim Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyesi Riza Zeydan, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva, Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Tınas ve EOSB Bölge Müdürü Erhan Tatar da katıldı.