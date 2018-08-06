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06 Ağustos 2018 15:25

Üniversite yolunda gençlere destek

Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında, üniversite sınavına giren öğrencilere tercih yapmaları konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor.

Üniversite yolunda gençlere destek

06 Ağustos 2018 15:25


Üniversite sınavının ardından tercih yapacak gençlere, Tepebaşı Belediyesi’nden büyük bir kolaylık sağlanıyor. Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde verilen bu hizmet ile sınav sonucu belgeleriyle merkeze gelen üniversite adayları, hangi üniversiteyi seçecekleri konusunda danışıyorlar. Merkezde gönüllü olarak hizmet veren Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunu Hamza Hurşit ile yapacakları tercihleri değerlendiren öğrenciler, bu zorlu yolda destek alıyorlar. 1 Ağustos’tan beri devam eden danışmanlık hizmetinden bugüne kadar yaklaşık 100 öğrenci faydalandı. 14 Ağustos’a kadar sürecek hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi’ne ulaşarak randevu alabilecekler.




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