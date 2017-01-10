Ünlü astrolog Zeynep Turan Eskişehir’e geliyor

Ünlü astrolog Zeynep Turan, 2017 yılını ilk kez Eskişehirliler için Espark’ta yorumlayacak.

Espark Alışveriş Merkezi, 2017’de burçların gezegenlere etkisi ve bizleri nelerin beklediğine dair söyleşilerin yapılacağı etkinliğe katılacak ziyaretçilere ünlü astrolog Zeynep Turan ile birebir sohbet etme ve kişisel astroloji yorumlarını öğrenme fırsatı sunacak. Zeynep Turan ile birebir sohbet etmek isteyenlerin yapması gereken tek şey ise, gün içerisinde 100 lira ve üzeri alışveriş yaparak kuraya katılmaları olacak. Kura sonucu belirlenen şanslı ziyaretçiler, ünlü astrolog Zeynep Turan ile gündeme, hayata ve ilişkilere dair keyifli sohbet gerçekleştirecekler ve kişisel yıldız haritalarını yorumlatacaklar.

Ünlü astrolog Turan, 14 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’de takipçileri ile buluşacak.