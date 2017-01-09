Ünlü’nün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünlü mesajında, demokratik hukuk devletlerinde basının bağımsız ve özgür olmasının önemli olduğunu belirterek, basının tarafsız ve özgür olmadığı bir ülkede özgürlüklerden söz edilemeyeceğini söyledi. Ülkemizin temel sorunlarının çözümünde, basının halkı doğru bilgilendirmesinin ve demokrasinin geliştirilmesine dönük katkılar sağlamasının, son derece önemli olduğunu vurgulayan Ünlü, ’’Basın çalışanlarının sorunlarının çözülmesi, haklarının iyileştirilmesi, hak ettikleri hayat şartlarına ve çalışma ortamlarına kavuşturulması basınımızın ve demokrasimizin daha da güçlenmesini sağlayacaktır” dedi.

Gazetecilerin vatandaşlarımızı gelişen olaylar hakkında bilgilendirmek için ortaya koydukları emeğin değerli olduğunu belirten Ünlü, “Onların bu görevleri yerine getirirken yaptıkları çalışmalara yardımcı olmak da hepimizin görevidir. Özveriyle tarafsız ve ilkeli çalışarak halkımızı aydınlatan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.