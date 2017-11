Üretici ucuz et formülünü açıkladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan çalışma sonrasında et fiyatlarında az da olsa bir düşüş yaşandı. Vatandaşların daha ucuz et yemeleri için bir çok üretici de çalışmaya destek verdi. Vatandaşların daha ucuz et yemelerinin mümkün olduğunu belirten Abdullah Türkmen, yem fiyatlarına dikkat çekti. Yem fiyatlarının da düşürülmesini isteyen Türkmen, bu sayede daha ucuz et satışının yapılacağını belirtti.

Et piyasasının düşük, ancak canlı hayvan piyasasının yüksek olduğunu ifade eden Türkmen, “Canlı hayvan piyasası pahalı olduğu için canlı bir hayvanı içeriye alıp beslemek bize şuanda mantıklı gelmiyor. Elimizde olan imkanlarla kendimizce hayvancılığı devam ettirmeye çalışıyoruz. Canlı hayvan piyasası düşerse, bir yem çuvalı bana 35 liraya gelirse biz de hayvanı ona göre satarız. Biz hayvanı şuanda karkas olarak 25 liradan kesime veriyoruz. Aradaki şahıslarla bu durumun konuşulması gerekiyor. Bir kasap benden aldığı 25 liralık eti tezgahında 35 liraya satıyorsa bu benim suçum değil. Bu yüzden bizi yargılamasınlar. ‘Hayvancı mısın, çok kazanıyorsun’ diyorlar. Biz çok kazanan değiliz, biz üreticiyiz. Bize destek çıkılırsa, her kesimin ucuz et yemesini isteyen kesimiz. Üretici olduğumuz için hiçbir tüketiciyi üzmemek için uğraşanlarız. Yem fiyatı düşerse, karkas et fiyatı da düşer. Tüketici de istediği gibi et yiyebilir. Kasaplarda kâr yapsın, ancak tüketicinin yiyebileceği kârlar koysun” dedi.

“Flekvi cinsi Türkiye için önemli”

İthal ete karşı olmadıklarına vurgu yapan Abdullah Türkmen, konuyla ilgili “Dışarıdan ithal hayvan gelsin. Geldiği zaman bu büyük üreticilere değil küçük üreticilerede yansısın. Şimdi bir Flekvi cinsi bir inek türü var. Bu tür doğumdan sonra etini kaybetmeyen bir hayvan. Böyle bir ırk bizim ülkemize lazım" diye konuştu.