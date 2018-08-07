Üroloji Uzmanı Başeskioğlu göreve başladı

Dr. Barbaros Başeskioğlu Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Üroloji ekibine katılan Doç. Dr. Barbaros Başeskioğlu 2009 yılında öğretim üyesi olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı’nda çalışmaya başladı. ‘Minimal İnvaziv Cerrahi’ branşıyla ilgilenen Doç. Dr. Başeskioğlu böbrek tümörleri, prostat kanseri ve mesane kanserlerinde yaptığı önemli çalışmaları ile tanınıyor.

Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Doç. Dr. Barbaros Başeskioğlu özellikle böbrek taşları olmak üzere “Üriner Sistem Taş Hastalığında Endoürolojik Tedavi Yöntemi” konusunda çeşitli eğitimler verdi. Bu alanda birçok bilimsel çalışması bulunan Doç. Dr. Barbaros Başeskioğlu Acıbadem Eskişehir Hastanesi Üroloji Bölümü ekibine katılmasıyla ilgili “Acıbadem’de hizmet vermekten mutluluk duyuyorum” açıklamasında bulundu.