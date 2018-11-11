Üst geçit merdiveninden düşen şahıs yaşamını yitirdi

Eskişehir'de çevre yolunda bulunan bir üst geçidin merdiveninden düştüğü sanılan şahıs hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Batıkent Mahallesi çevre yolu üzerindeki üst geçidin altında bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hareketsiz şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Merdivenlerden düşerek yaşamını yitirdiği tahmin edilen Selami Malgaz (54), olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.