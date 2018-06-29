ÜYEP öğrencileri mezun oldu

ÜYEP Bellek Olimpiyatları ve ÜYEP Mezuniyet Töreni, Eğitim Fakültesi E Blok Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Törene Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Gültekin, ÜYEP Müdürü Prof. Dr. Uğur Sak, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Kaya katıldı.

“İlkelere ve yeniliklere öncülük eden Üniversitemiz, ÜYEP ile bu rolünü pekiştirmiş durumda”

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Gültekin, konuşmasında şu sözlere yer verdi;

“Kuşkusuz, mezuniyet törenleri eğitim kurumlarının heyecan, sevinç, mutluluk ve onur duyduğu günlerdir. İşte bugün mezun olan öğrencilerimiz mutlu, sevinçli ve gururlular. Çok çalıştılar ve başardılar. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı gönülden kutluyorum. İlkelere ve yeniliklere öncülük eden üniversitemiz, ÜYEP’i hayata geçirerek bu konuda öncü rolünü gerçekten pekiştirmiş durumda. Akademik, zihinsel ve yaratıcı yetenekleri farklılaştırılmış eğitim hizmetleri gerektiren ilköğretim kademesindeki üstün yetenekli öğrenciler için eğitim fırsatı sağlamayı amaçlayan bu eğitim kurumu, ülkemizin ihtiyaç duyduğu özel bir alanda önemli olan işlevini yerine getiriyor. Yaptığı akademik çalışmalar kapsamında geliştirilen Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği de bu alanda Türkiye’de geliştirilen ilk ölçek olması bakımından bir ilki gerçekleştirerek bizi gururlandırıyor.”

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasına, ÜYEP’in 10. yıl mezunlarını kutlayarak başlayan Prof. Dr. Uğur Sak, “Daha önceki yıllarda ÜYEP öğrencisi olarak, tanı almış üstün yetenekleri olan çocukları kabul ediyorduk. Bu yıldan itibaren Türkiye genelinde tanı almış bütün üstün yetenekli çocuklar başvurabildi. Yaklaşık 15 farklı ilden katılım sağladık. Bizler, projelerimizi rektörlüğümüzün desteği arttıkça genişletiyoruz.” dedi. ÜYEP öğrencilerinin bilimsel ve kültürel alanda geliştirilmek üzere ve 20’den fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası konferansa katılacağını duyuran Prof. Dr. Sak, “18 öğrencimizi bu sene Tayland’da düzenlenecek olan gençlik kampına, Üstün Yetenekliler Asya-Pasifik Konferansı’na götürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Her ilde ÜYEP modelinde yeni okul”

ÜYEP’in, Eğitim Fakültesi adına ayrı bir tecrübe olduğunu ve ÜYEP okullarının yaygınlaşacağının bilgisini paylaşan Doç. Dr. Erdoğan Kaya geçtiğimiz aylarda katıldıkları ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantılarda, her ilde ÜYEP modelinde yeni okullar açılmasını planladıklarını anlattı.

Mezunlar adına konuşan Azra Çoban ise tören ile ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“ÜYEP’i ilk kazandığımda şaşkınlık içerisindeydim ve beni dört yıllık koca bir serüvene sürükleyeceğinden habersizdim. Birçok değerli insanla birlikte önemli anılar biriktirdim. Burası yeni şeyler öğrenirken aynı zamanda eğlendiğim bir süreçti. Buradan mezun olmak benim için gurur verici."

8. ÜYEP Bellek Olimpiyatları’nın kazananı ise Miray Topaloğlu oldu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Gültekin ve Prof. Dr. Uğur Sak tarafından öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından keplerin atılmasıyla tören son buldu.