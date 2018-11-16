Uygunsuz ortamda satışı yapılan 59 ekmeğe el konuldu

Eskişehir'de, açıkta uygunsuz bir şekilde satışı yapılan toplam 59 ekmeğe zabıta ekipleri el koyup imha etti.

Olay Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre B.Ö. isimli bir şahıs, Afyonkarahisar'da ürettiği ekmekleri Seyitgazi bölgesinde satmak için geçtiğimiz günlerde ilçenin Kırka Mahallesi'ne geldi. Çevreden bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine Seyitgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri geldi. B.Ö.'nün otomobilinin bagaj ve arka koltukların olduğu bölgelere ekmekleri istifleyerek satış yaptığını gören zabıta ekipleri 59 ekmeğe el koydu ve imha etti. Uygunsuz ekmek satışı yaptığı için B.Ö.'ye Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandı. Ardından zabıta ekipleri tarafından bütün ekmekler imha edildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşların ürünlerin sağlık ortamlarda taşınması ve satılması konusunda daha dikkatli ve hassas olmaları gerektiğini söyledi.