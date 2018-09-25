Uyuşturucu imal edilen barakaya baskın

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından bir barakaya düzenlenen baskında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları operasyon neticesinde E.E. isimli şüpheliyi Nallıhan ilçesi Göl mevkide bulunan bir butik otelde esrar içerken yakalandı. Ekipler, izinsiz kenevir ekimi ve uyuşturucu imalatı yaptığı tespit edilen E.E. ile ilgili soruşturmayı genişletti ve şüphelinin kullandığı A.C.'a ait barakada ye çevresinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu arama köpeği Entel'in de kullanıldığı Mihalıççık ilçesi Uşakbükü mahallesi Şabanoku mevkiindeki barakaya baskın düzenlendi. Yapılan aramada, baraka içerisine gizlenmiş ve çevresine çuval içerisinde kurumaya bırakılmış bin 955 gram esrar ye 103 gram kenevir tohumu, barakanın etrafında ekili halde 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli E.E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.