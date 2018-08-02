Uyuşturucu satıcıları adliyeye sevk edildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda, 6’sı uyuşturucu kullanan veya bulunduran 2’si ise uyuşturucu madde ticareti yapan toplam 8 şahıs yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 1’i kadın 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan narkotik ekiplerinde şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, bin 35 adet ecstasy uyuşturucu hap, 545 adet Sentetik Ecza (lyrıca ve tramadol uyuşturucu hap), 252,64 gram skunk maddesi ele geçirildi.