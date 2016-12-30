Uyuşturucu satıcıların polise karşı önlemi şaşırttı

Eskişehir’de yılbaşı öncesinde iki ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis ekipleri, şüphelilerin kurmuş oldukları düzeneği de ortaya çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zafer mahallesinde uyuşturucu madde kullanan ve satıcılara yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde kullanan 3 şüpheliden, 12 adet hazırlanmış bonzai maddesi ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde sattıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda ise, 6 şüpheli gözaltına alınırken, 33 adet satışa hazır ve 18 gram hazırlanacak olan bonzai maddesi elde etti. Yapılan operasyon sırasında ise şüphelilerin operasyona karşı kapının açılmaması için düzenek kurulduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.