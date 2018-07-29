Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 6 şahıs yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmalarda 6 şüpheli yakalanırken, şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda 8 gram skunk, 10,85 gram metamfetamin, 1,30 gram kokain, 1,36 gram tütün ile karışık esrar, 1,25 gram bonzai, 0,61 gram tütünle karışık bonzai ele geçirildi.

1 şüpheliye ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan, 5 şahsa ise ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen şahıs adliyeye sevk edildi.