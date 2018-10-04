Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda ve Türkiye Huzur ve Güven Uygulamasında 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada; 13,20 gram esrar, 2,30 gram tütün ile karışık esrar ve 6 adet extacy hap ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak' suçundan, diğer şüpheli şahsa ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldı.