Uyuşturucu satıcısı 3 kişi adliyede

Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada 7 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 0.77 gram afyon sakızı, 0.68 gram esrar, 0.30 gram eroin, 1.82 gram bonzai, 3 adet extacy uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 4 şüpheli şahsa ’Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan, 3 şüpheli şahsa ise ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan yasal işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından uyuşturucu ticareti yapan 3 şahıs adliyeye sevk edildi.