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Uyuşturucu satıcısından ilginç istek

Eskişehir’de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen uyuşturucu satıcısı, basın mensuplarına dönerek, "Çirkin çıkanları sil" dedi.

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen uyuşturucu satıcısı, basın mensuplarına dönerek, "Çirkin çıkanları sil" dedi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapan sokak satıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada; 2,75 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan birine "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan diğerine ise, "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı. "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapan şüpheli adliyeye sevk edilirken basın mensuplarına dönerek, "Çirkin çıkanları sil" dedi.

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