Uyuşturucu şüphelileri adliyede

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde sokak satıcılarına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında birçok adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev ve diğer adreslerinde 86,90 gram skunk maddesi, 14.19 gram metamfetamin, bir tabanca ve şarjörü ile 26 adet tabanca fişeği ile bölücü terör örgütü ile bağlantılı çok sayıda doküman ele geçirildi. Şüphelilerden 12'si haklarında işlem yapıldıktan sonra, 1'i de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sorguları tamamlanan biri küçük yaşta çocuk olmak üzere 6 kişi ise 'Uyuşturucu Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.