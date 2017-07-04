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04 Temmuz 2017 13:01

Uyuşturucu taciri tutuklandı

Bursa’dan Eskişehir’e uyuşturucu madde getirdiği sırada yakalanarak gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu taciri tutuklandı

04 Temmuz 2017 13:01


Alınan bilgiye göre, Bursa’dan Eskişehir’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini ihbar alan Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonrasında ekipler, şehir girişinde şüpheli Bülent T.’in kullandığı otomobili durdurdu. Araç içinde yapılan aramalarda 790 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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