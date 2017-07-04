Uyuşturucu taciri tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Bursa’dan Eskişehir’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini ihbar alan Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonrasında ekipler, şehir girişinde şüpheli Bülent T.’in kullandığı otomobili durdurdu. Araç içinde yapılan aramalarda 790 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.