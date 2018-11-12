Uyuşturucu ticareti şüphelileri adliyede

Eskişehir'de düzenlenen ve 26 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonda, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'de sokak satıcılarının yakalanması amacıyla Özel Harekat ekiplerinin de katılımı ile operasyon düzenlemişti. Toplam 100 polisin görev aldığı operasyonda açılmayan kapılar koçbaşı ile kırılmış, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli ile uyuşturucu madde kullanan 19 kişi yakalanmıştı. 8 adres ve şahısların üzerilerinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 30.98 gram skunk maddesi, 23.04 gram esrar maddesi, 17 adet uyuşturucu hap, 0.45 gram bonzai, 1 adet tabanca, şarjör ve 7 fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 23 adet kartuş ele geçirilmişti. Şüphelilerin 19'u hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak' suçundan, 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 7 şahsa ise ‘uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yasal işlem yapılmıştı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 7 kişi, bu sabah geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye getirildi.