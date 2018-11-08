Uyuşturucuyu piyasaya sürmeden yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir'e satış amacıyla il dışından uyuşturucu madde getiren şahısların, kentte uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeden önce ele geçirilmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen 2 şüpheli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve aracında Narkotik Detektör Köpeği Noro ile yapılan aramada, aracın gizli bölmesinde 24,69 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı.

'Uyuşturucu şüphelisinin eşinden basın mensuplarına saldırı girişimi'

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. Şahıslar, Narkotim ekipleri nezaretinde adliyeye getirildiği sırada şüphelilerden birinin eşi, görüntü alan basın mensuplarına saldırı girişiminde bulunarak, “Çekmeyin, hayır çekmeyin” dedi. Polis ekipleri, saldırgan kadını uzaklaştırdı.