Üzerine odunluğun çatısı çöken kadın hayatını kaybetti

Olay ilçenin Gümüşkonak mahallesinde meydana geldi. Evinin bitişiğindeki odunluk olarak kullandığı derme çatma yapıyı temizlemek için içeriye giren Ayhan Gürnüz, çatının üzerine çökmesiyle enkazın altında kaldı. Ayhan Gürnaz’ı ilk olarak kızı Filiz Kızılçay gördü ve çığlık atmaya başladı. O sırada namazdan çıkan cami cemaati sesleri duyunca olay yerine gittiler. Enkazın altından ağır yaralı olarak çıkarılan Ayhan Gürnaz ambulansla Sivrihisar Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Ayhan Gürnaz’ın cenazesi, bugün Cuma namazının ardından gözyaşları arasında Gümüşkonak mahallesinde defnedildi.