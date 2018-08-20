Uzmanından kurban yatırma taktikleri

Kesim işleminin amatör bir şekilde yapılması halinde ortaya istenmeyen görüntüler çıkabiliyor. Uzmanlar tarafından da Kurban Bayramı’nda yaşanılabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla kurbanların kesimhanelerde çalışan profesyonel ellere emanet edilmesi tavsiye ediliyor. Hayvan kesimiyle ilgili Musa Leblebiciler hayvanın nasıl yere yatırılıp kesileceğini anlattı. Leblebiciler, "Önce boynuzundan bağlayıp daha sonra burnundan ve hayvanın üst tarafından ipi atarak karın bölgesinden, arka ayaklarından çok rahat bir şekilde yatırabiliriz. Biz herkese şunu tavsiye ediyoruz; mutlaka profesyonel insanlara kurbanlıklarını kestirsinler. Senede bir kere kurban kesiyoruz. O hayvana acı, eziyet vermememiz lazım. O yüzden işin ustalarına kestirirlerse ve ya iyi yerlerden hayvanı alıp orada kesim yaptırırlarsa daha sağlıklı olur. Hem kazalara neden olmayız hem yaralanmalara hem de hayvanlarımıza eziyet çektirmeyiz bu vesileyle. Kafayla arka ayaklarını bağladığımız zaman çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Yani kafayı büktüğümüz zaman ve iple beraber arka ayaklarından asıldığımız zaman bir ip urganıyla ve 2 kişiyle hayvanı çok rahat yatırabiliriz. Yatırdık gördük. Hem hayvanımıza acı vermeden hem de kendimizi yormadan, kazaya, belaya sebebiyet vermeden hayvanımızı yatırıp kurbanımızı kesebiliriz" dedi.

"Büyükbaş hayvan öyle göründüğü gibi çok basit kesilebilen bir hayvan değil"

Kurban Bayramı’nda kurbanlık hayvanın acı çekmemesi ve kazaların olmaması için hayvanın profesyonel kişiler tarafından kesilmesine vurgu yapan Leblebiciler, "Büyükbaş hayvan öyle göründüğü gibi çok basit kesilen ve ya kesilebilen bir hayvan türü değildir. Bu işi profesyonel yapmayan her insan kaza yapabilir. O yüzden bu işi profesyonel yapan insanlara hayvanlarımızı kestirirsek hem kurbanımız kazaya, belaya sebebiyet vermeden kesmiş oluruz hem de hayvanlarımıza acı çektirmeden ibadetimizi yerine getirmiş oluruz. Biz her zaman diyoruz bu işi gerçek yapanlara hayvanlarımızı kestirelim" diye konuştu.