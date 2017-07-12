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12 Temmuz 2017 16:26

Uzun yol otobüslerinde emniyet kemeri bilgilendirmesi yapıldı

Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kazaların engellenmesi, güvenli yolculuk ve değişen kanunlarla alakalı olarak uzun yol otobüs şoförleri ve yolcularına bilgilendirmelerde bulunuldu.

Uzun yol otobüslerinde emniyet kemeri bilgilendirmesi yapıldı

12 Temmuz 2017 16:26


Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yapılan bilgilendirmede, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yer aldı. Otogar çıkışı yapan otobüsleri durduran ekipler, araçlara binerek yolculara ve şoförlere bilgilendirmelerde bulundu. Bilgilendirmelere Trafik Denetleme Şube Müdürü Recai Öz’de yer aldı. Yolculara emniyet kemerinin faydalarından bahseden Öz, emniyet kemerinin tekerlekli sandalye kadar sıkıcı olmadığına vurgu yaptı. Kazanın şiddeti ile yaşanabilecek ölümlerin ve yaralanmaların önüne geçmek için çalıştıklarını ifade eden Öz, yolculardan ve otobüs çalışanlarından bu konuda dikkatli olmalarını istedi.


Öte yandan otobüs yolcularına bilgilendirici el ilanları dağıtılırken, polis ağabeyleri minik arkadaşlarını da unutmadı. Boyama kitapları ve kalemler hediye edilen minikler, polislere teşekkür etti.




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