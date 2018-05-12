Uluslararası Akademik Forum 2018” konferansı, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleştirildi. Konferansa, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen, iç denetçi ve öğrenci katıldı.

Konferansın açılışında konuşan ve Anadolu Üniversitesi olarak böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Üniversiteler, ilk akademik birimlerinin kuruluş tarihini kendi kuruluşları olarak kabul ederler. Bu nedenle biz de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin 60’ıncı kuruluş yılını Anadolu Üniversitesinin de kuruluşu olarak kutluyoruz. Üniversitemizin resmi kuruluş tarihi ise 5 Kasım 1958’dir. Anadolu’nun bozkırında 60 yıl önce başlayan serüven şu anda dünyada 2 milyon 800 bin mezunu ve 3 milyona yakın öğrencisi ile sürüyor. Anadolu Üniversitesi ayrıca Kütahya, Afyon, Bilecik, Eskişehir Osmangazi ve bu hafta da Eskişehir Teknik Üniversitesi olmak üzere bünyesinden 5 üniversiteyi doğuran bir eğitim kurumu olarak geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Bizler de Anadolu Üniversitesinin mensubu ve yöneticileri olmaktan dolayı büyük iftihar duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin, Anadolu Üniversitesinin temelini oluşturduğuna da dikkat çeken Rektör Gündoğan, “Orhan Oğuz Hocamızı da burada saygıyla anmak istiyorum. Orhan Oğuz Hocamız ile birlikte fedakâr ve cefakâr hocalarımız eğer o gün akademinin temellerini atmış olmasalardı şu anda 3 milyona yakın mezunu ve öğrencisi olan bir üniversiteden bahsedemeyecektik. O günleri zor şartlarda yaşayan ve bize bu güzel emaneti bırakan hocalarımızdan ölenlere rahmet, hayatta olanlara da sağlıklı uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

"Akademinin kuruluşunda muhasebeci hocalarımızın büyük emekleri var"

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi dendiğinde ilk akla gelen kürsülerden birinin muhasebe olduğuna değinen Prof. Dr. Gündoğan, bu alanda Anadolu Üniversitesi akademisyenlerinin çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Anadolu Üniversitesinin, muhasebe eğitimine büyük önem verdiğine dikkat çeken Rektör Gündoğan, “Anadolu Üniversitesi, Türkiye’deki birçok üniversiteye akademisyen yetiştirmenin yanı sıra sektöre de ihtiyaç duyduğu profesyonelleri kazandıran bir üniversite durumunda. Dolayısıyla Üniversitemizin muhasebe kürsüsüne bu yönleri nedeniyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Üniversitesinin, “İç ve Dış Denetim” konusunda ders açan ilk üniversitelerden biri olduğunun da altını çizen Gündoğan, “Anadolu Üniversitesi olarak akademik faaliyetlerin yanı sıra MÖDAV ile TİDE gibi önemli kuruşlarla iş birliklerimizi bugüne kadar iyi bir şekilde yürüttük. Bundan sonra da muhasebe mesleğinin gelişimi için Anadolu Üniversitesi olarak akademik ve profesyonel anlamdaki katkılarımızı devam ettireceğiz. Böyle bir etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi

“Dünyayı 2025 yılında büyük göçler bekliyor”

Teknolojik gelişmelerin muhasebe alanına etkileri ve günümüz dünyasını tartışmak üzere bir araya geldiklerine değinen Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Erdoğan ise, “Küreselleşme kavramı ile birlikte kaynakların dağılımı giderek adil olmaktan uzaklaşıyor. Bir rapora göre dünyanın en zengini olarak geçen yüzde 1’lik kesim, aynı zamanda küresel servetin de yüzde 82’sine sahiptir. Bilimsel çalışmalar, kaynakların yer değiştirilmesi nedeniyle 2025 yılında büyük göçlerin başlayacağını ve bir milyar insanın da yerinden olacağını gösteriyor. Bu forum özelinde vurgulanması gereken ise bu ortamın oluşmasında küreselleşmenin altyapısını oluşturan ve temel hızlandırıcısı görevini gören teknolojinin dikkate değer rolüdür” diye konuştu.

Dubai-Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü Akademik İlişkiler Komitesi ve Londra- ACCA Global Londra Ofisi’nden Denetim ve Güvence Başkanı ile TİDE Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Usluer moderatörlüğünde canlı bağlantı yapılarak “Sürekli İzleme ve Denetime Yönelik Düşünceler” konusu tartışıldı. “Gerçek Zamanlı Güvence Modeli Olarak Sürekli Denetim ve Sürekli İzleme” temalı konferansta ayrıca Yunanistan İç Denetim Başkanı Verra Marmalıdou düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

İki forumun yer aldığı konferansta, ilk forumda; denetim dünyasındaki gelişmeler bağlamında “İç Denetimin Yeni Boyutları, ikinci forumda ise “Sürekli Güvence İçin Sürekli Denetim ve Sürekli İzlemenin Eşgüdümünün Nasıl Sağlanacağı” konuları uzmanlarca tartışıldı. Forumda yer alan iki bildiride genç denetçiler, denetime ve geleceğe yönelik bakışlarını paylaştılar.