Vadeli şeker satışları başladı

Ş. tarafından vadeli şeker satışı başlatıldı.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere cari satış fiyatı olan KDV hariç 3.07 lira üzerinden vadeli şeker satışı başladı. Şeker almak isteyenler perşembe günü mesai bitimine kadar yüzde 25 peşinatı ilgili fabrika hesabına yatıracaklar. Bakiye şeker bedeli için bankadan verilecek olan teminat mektubunu alan müşteriler, en geç ayın son günü mesai bitimine kadar fabrikaya mektubu teslim edecekler. Vadeli satış sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte satış işlemi tamamlanmış olacak. Stoklarla sınırlı satışların faturaları ay sonunda kesilecek ve alınan şekerlerin yüklemesi cumartesi, pazar ve tatil günleri de yapılabilecek.