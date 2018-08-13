Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 10:27

Vadeli şeker satışları başladı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.

Vadeli şeker satışları başladı

13 Ağustos 2018 10:27

Ş. tarafından vadeli şeker satışı başlatıldı.


Bugünden itibaren geçerli olmak üzere cari satış fiyatı olan KDV hariç 3.07 lira üzerinden vadeli şeker satışı başladı. Şeker almak isteyenler perşembe günü mesai bitimine kadar yüzde 25 peşinatı ilgili fabrika hesabına yatıracaklar. Bakiye şeker bedeli için bankadan verilecek olan teminat mektubunu alan müşteriler, en geç ayın son günü mesai bitimine kadar fabrikaya mektubu teslim edecekler. Vadeli satış sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte satış işlemi tamamlanmış olacak. Stoklarla sınırlı satışların faturaları ay sonunda kesilecek ve alınan şekerlerin yüklemesi cumartesi, pazar ve tatil günleri de yapılabilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç