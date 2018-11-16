Vadeli şeker satışları başladı

Ş. 19 şeker fabrikasında vadeli şeker satışları başladığını açıkladı.

Bir duyuru paylaşarak vadeli şeker satışlarına başlandığını belirten Ş., şeker almak isteyenlerin ilgili fabrikaların banka hesaplarına cari satış fiyatı olan KDV hariç 3.07 lira üzerinden şeker bedelinin yüzde 25 peşinatı ve yüzde 8 KDV tutarını yatırmalarını istedi. Alınan şekerlerin hafta sonları da yüklenebileceğinin belirtildiğini duyuruda, "Şeker almak isteyen müşterilerimiz ilgili fabrikaların banka hesaplarına şeker bedelinin yüzde 25 peşinatı ve şeker bedelinin tamamına tekamül eden yüzde 8 KDV tutarını 30 Aralık 2018 tarihi mesai bitimine kadar yatırmış olmaları gerekmektedir. Bakiye vadeli şeker bedeli için verilecek teminat mektubu en geç 30 Aralık 2018 mesai bitimine kadar ilgili fabrikalara teslim edilecektir. Teminat mektubunu teslim etmeyen firmaları sözleşmeleri hiçbir ihtara gerek kalmaksızın fesih edilecektir. Teminat mektubu teslim edilmeden firmalara teslim edilecek şeker miktarı, firmanın hesaplarımıza yatırdığı şeker bedeli peşinatı ve KDV tutarına karşılık gelen şeker miktarının üzerinde olmayacaktır. Vade başlangıcı fatura kesim tarihi olacak ve müşterilerimizin talepleri şeker bedelinin hesaplarımıza giriş sırasına göre değerlendirilecektir. Satışlarımız fabrika stokları ile sınırlı olacak ve bu kampanya kapsamında şeker faturaları en geç 30 Aralık 2018 tarihi mesai bitimine kadar kesilecektir. Yüklemelerimiz, usullerimiz dahlinde cumartesi, pazar tatil günleri de yapılacaktır" denildi.

Diğer yandan Ankara, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Malatya, Susurluk ve Uşak şeker fabrikalarında; peşin yüzde 25, vade süresi 7 ay, azami şeker çekme süresi 45 gün, Afyonkarahisar, Ağrı, Erciş, Erzincan, Ilgın, Kars ve Turhal şeker fabrikalarında; peşin yüzde 25, vade süresi 9 ay, azami şeker çekme süresi 45 gün, Çorum ve Kırşehir'deki şeker fabrikalarında peşin yüzde 25, vade süresi 9 ay, şeker çekme süresi 30 gün, Ereğli'de peşin yüzde 25, vade süresi 10 ay, şeker çekme süresi 45 gün, son olarak Kastamonu ve Yozgat'da ise peşin yüzde 25, vade süresi 12 ay ve şeker çekme süresi de 45 gün olarak belirtildi