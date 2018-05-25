Vali Çakacak, 16’ncısı gerçekleştirilen Bilim Proje Fuarı’nı gezdi

Fuarda yer alan stantları tek tek gezen Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Özel yetenekli çocukların ayrı bir şekilde ele alınması gerektiğine vurgu yapan Vali Çakacak, "Çocuklarımızın hangi konuda kabiliyetleri, üstün yetenekleri varsa o özelliklerinin, o becerilerinin ortaya çıkarılması lazım” dedi.

Çocukların ve gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Çakacak, "Onlar bu ülkenin geleceği. Bizler, çocuklarımıza daha iyi bir vatan, daha güçlü bir ülke, daha iyi bir devlet idaresi bırakabilir miyiz, onun gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi amacıyla yapılan bu tür çalışmaları takdirle karşılıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Stantları gezdiği sırada öğrencilerin isteğini kırmayan Vali Çakacak, Antijen-Antikor ilişkisini anlatan Kan Grubu Tayini projesine kan vererek, kan grubunu öğrendi. Vilayet Meydanı’ndaki Bilim Proje Fuarı’nda 120 öğrenci tarafından hazırlanan 62 proje sergilendi.