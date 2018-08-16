Vatandaşların şahsen gelerek, internet üzerinden yazılı olarak ya da cep telefonlarına yükleyecekleri mobil uygulama yoluyla ‘Açık Kapı’ Büroları’na başvurabileceklerini hatırlatan Vali Çakacak, “Oluşturulan başvurular konusuna göre ayrıştırılarak ilgili kuruma yönlendirilip, 7 gün içinde olumlu ya da olumsuz cevaplanması sağlanmaktadır” dedi.

Açık Kapı Projesi’nin, vatandaş odaklı bir yaklaşım amacı taşıdığını aktaran Vali Çakacak, bu sayede devlet ile vatandaş arasındaki karşılıklı iletişimin arttığını söyledi. Valilik Binası giriş katında hizmet veren Açık Kapı Bürosu’nun vatandaşlarımızın isteklerine karşılıklı güven ortamı içinde cevap verdiğini bildiren Vali çakacak; sorunlarının hızlı, etkin ve verimli bir şekilde çözülmesine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Vali Çakacak daha sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, resmi işlerini takip eden vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramı’nı kutlayan Vali Çakacak, “Vatandaşlarımızı dinlemek, onların sorunlarına çare bulmak ve yaşamlarını kolaylaştıracak imkânları sağlamak bizim öncelikli görevimizdir” diye konuştu.

Vali Çakacak’a, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü ve birim amirleri eşlik etti.