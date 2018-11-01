Vali Çakacak, Afganistan'dan gelen heyeti kabul etti

Türkiye ile Afganistan arasında çok köklü bir geçmişe sahip iyi ilişkilerin bulunduğunu bildiren Vali Çakacak, Afgan heyetini Eskişehir'de görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, heyete; Eskişehir'in sanayisi, eğitim durumu, kültürel zenginliği ve turizm potansiyeli hakkında bilgiler verdi.

Eskişehir'de eğitim gören Afgan öğrencilerin mutlu bir şekilde hayatlarını devam ettirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Gençler Ve Spordan Sorumlu Danışmanı Mahmutoğlu da, Vali Çakacak'a ziyareti kabulden dolayı teşekkür etti.

Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Afgan heyeti valilik binasından ayrıldı.