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15 Ağustos 2018 12:19

Vali Çakacak, Albay Ağaoğlu’nu makamında kabul etti

Eskişehir İl Jandarma Komutanıyken Bilecik İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Vali Özdemir Çakacak’a veda ziyaretinde bulundu.

Vali Çakacak, Albay Ağaoğlu’nu makamında kabul etti

15 Ağustos 2018 12:19


Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Özdemir Çakacak, Jandarma Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu’na yeni görev yerinde başarılar diledi. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesi ile Bilecik iline görevlendirilen Albay Ağaoğlu’na “Hayırlı olsun” diyen Vali Çakacak, “Eskişehir’e geldiğim günden beri değerli komutanımızla ilimizin huzur ve güvenini sağlamak adına önemli çalışmalar yaptık. Eminim ki Albay Ağaoğlu, bundan sonraki görev yerinde görevini en iyi şekilde yerine getirecektir. Eskişehir’de yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı kendisini kutluyor, yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bundan sonraki yaşamında ailesi ile birlikte; sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat geçirmesini temenni ediyorum” dedi.


Eskişehir’de görev yapmaktan büyük gurur duyduğunu söyleyen Albay Ağaoğlu da tüm kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum temsilcileri ile iyi niyet ilişkileri içinde çalıştıklarını kaydetti. Gerçekleştirilen ziyaretin ardından Vali Çakacak, Eskişehir’e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Albay Ağaoğlu’na günün anısına hediye takdim etti.




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