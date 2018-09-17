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Vali Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı'yı kabul etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Cumhurbaşkanlığının 2018/160 sayılı kararıyla Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.

Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı kabul etti.


Valilik makamında gerçekleşen kabulde konuşan Vali Çakacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Sohbet havasında geçen ziyarette Çakacak, Rektör Çomaklı'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Çomaklı ise, önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini iletti.

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