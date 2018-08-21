Vali Çakacak bayramda görevi başında olan güvenlik güçlerini unutmadı

Milletin huzuru, asayişin temini ve devletin güvenliği adına hiç bir fedakârlıktan kaçınmayarak, kamu düzeninin sağlanması adına mesai mefhumu gözetmeksizin güvenlik güçlerinin 7/24 çalıştığını aktaran Vali Özdemir Çakacak, “Kurban Bayramı’nda, başkalarının ihtiyacını gidermenin yanında, kendi ruhlarımızın muhtaç olduğu huzuru, faydalı olmanın ve hayatlarımıza gerçek bir anlam katmanın gururu ve onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlarda biz, hastalarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, ziyaret ediyoruz. Büyüklerimize ziyaret ederek onların hayır dualarını alıyoruz. Vatanın ve milletin birliğini, huzur ve güvenliğini korumak adına bayram mesaisinde görevi başında bulunan tüm güvenlik güçlerimize kazasız belasız hayırlı görevler diliyorum” dedi.

Ziyaretler esnasında duygularını dile getiren Vali Çakacak, bayramları, sevginin, saygının, hoşgörünün ve yardımlaşmanın öne çıktığı önemli günler olarak değerlendirdi. Türk milletinin sonsuz güvenini kazanan güvenlik güçlerinin gece gündüz her zaman halkının hizmetinde olduğunu bildiren Vali Çakacak, her bayram olduğu gibi bu bayram da vatandaşımızın hem asayiş hem de trafik güvenliğini temin etmek için bütün güvenlik güçlerinin sahada olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberliğin, hoşgörü ve kardeşliğin sadece bayramlarda değil, bayramlardan sonra da devam etmesi temennisinde bulunan Vali Çakacak, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutladı.

Vali Çakacak’a, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Metin Ünlü eşlik etti.