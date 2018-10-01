Vali Çakacak, din görevlilerini ağırladı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İl Müftüsü Bekir Gerek'i ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özdemir Çakacak, “Camilerimiz, manevi huzurun derin derin solunduğu mekanlardır. Paylaşmanın, dayanışmanın, dostluk ve kardeşliğin, birlik ve beraberlik ruhunun pekiştiği bu kutlu mabetler aynı zamanda vatan ve aile sevgisinin, dini ve milli değerlerin, dostluğun ve kardeşliğin, edep ve ahlakın öğretildiği birer eğitim kurumlarıdır. Her zamankinden çok birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz bu dönemde camilerimizin birleştirici ve bütünleştirici fonksiyonu toplumsal dayanışmamıza büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında Vali Çakacak'a bilgi veren İl Müftüsü Bekir Gerek de Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu yıl “Camiler ve Din Hizmetlilerine Adanmış Ömürler” başlığı altında kutlanacağını belirtti.