Vali Çakacak, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Üçer'i kabul etti

Dr. Cenksu Üçer'i kabul etti.

Vali Çakacak, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, “Peygamberimiz ve Gençlik” temalı konferansa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Cenksu Üçer'i ve İl Müftüsü Bekir Gerek'i makamında kabul etti. Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Üçer'i, Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Üçer ise, ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini iletti.