Vali Çakacak eğitimcileri ve öğrencileri ağırladı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, “2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası” etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen'i, eğitimcileri ve öğrencileri makamında kabul etti.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak “2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası” etkinlikleri kapsamında Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen'i, Namık Kemal Ortaokulu Müdürü Enes Günay'ı, okul öğretmeni Ceyda İşbırakmaz'ı ve öğrenciler Zeynep Sarı ile İbrahim Sert'i makamında kabul etti. Vali Çakacak, bugünün küçükleri olan çocuklarımızın ileride ülkemizin geleceğini teşkil edecek büyükler olacağını belirtti. Devletimizin eğitime büyük önem verdiğini hatırlatan Vali Çakacak, öğrencilerin gelecek adına kendilerini geliştirmelerinin önemine vurgu yaptı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, “İyi yetişmiş bir nesil, ülkemizin en önemli sermayesidir. Genç ve dinamik ülke nüfusumuza iyi bir eğitim imkânı sağladığımız takdirde ülkemizin güçlenmesi, gelişmesi ve kalkınmasına hiçbir şey engel olamayacaktır. Milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımak ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için birinci şart eğitimdir. Sizlerin başarılı yetişmeniz sayesinde bizler de geleceğimize ümitle bakıyoruz. Geleceğimizin emin ellerde olduğunu görmek bizleri son derece memnun ediyor” dedi.

Yeni eğitim- öğretim yılının; okul idarecilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve ailelerine hayırlı olmasını dileyen Vali Çakacak, öğretmenliğin en kutsal mesleklerden biri olduğunu ifade ederek, “Çocuklarımızı geleceğe iyi bir şekilde hazırlayan öğretmenlerimizin verdiği bilgi ve birikim hiçbir maddi değerle ölçülemez” diye konuştu.

Vali Çakacak, ziyaret sonunda öğrencilere günün anısına çeşitli hediyeler verdi.