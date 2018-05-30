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30 Mayıs 2018 11:57

Vali Çakacak, Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti

Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Vali Özdemir Çakacak, geçen günlerde Sivas’ta düzenlenen 12.

Vali Çakacak, Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti

30 Mayıs 2018 11:57

Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması’nda, dünya üçüncüsü olan ve ‘En İyi Tasarım’ dalında ödül alan öğrencileri tebrik etti.


Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ve öğretmenlerini tebrik eden Vali Çakacak, “Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Sizlerin sayesinde bizler geleceğimize umutla bakıyoruz. Öğrencilerimizin gösterdiği bu başarıdan dolayı hepsini tebrik ediyorum. Tabii ki öğrencilerimize bu eğitimi veren öğretmenlerimizi de ayrıca kutluyorum” şeklinde konuştu.


Bin 700 öğrencisi bulunan okulun robotik atölyesini, fabrika otomasyon atölyesini ve mekanik atölyelerini gezen Çakacak daha sonra Okul Müdürü Osman Anıl’dan bilgi aldı. Teknik ve Meslek Liselerinin uygulamalı eğitim yaparak öğrencilere meslek kazandıran okullar olduğunu kaydeden Vali Çakacak, mesleki yeterliliğe sahip, sanayide ihtiyaç duyulan kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması bakımından meslek liselerin önemine dikkat çekti. Meslek liselerinde eğitim ve öğretim gören öğrencilerin, uygulamalı eğitimler sayesinde bir meslek sahibi olduğunu bildiren Çakacak, “Elinizde sanatınız varsa, üretim yapabiliyorsanız hem ülkenin kalkınmasına katkı sağlıyorsunuz, hem de kendi hayatınıza katkı sağlıyorsunuz demektir. Kendi yeteneklerinizi keşfedin. Her birinizin bir hedefi olmalı. Hedefi olmayan kişiler ve toplumlar başkalarının emri altında yaşamak zorunda kalırlar” diye konuştu.


Okul Müdürü Anıl’a verdiği bilgiler ve çalışmaları için teşekkür eden Vali Çakacak’a bu ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen’de eşlik etti.




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