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31 Mayıs 2018 13:53

Vali Çakacak, Eskişehir Şehir Hastanesi inşaatında yapılan çalışmaları inceledi

Vali Özdemir Çakacak, yapım çalışmaları devam eden 1081 yatak kapasiteli Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki çevre düzenlemelerini ve vatandaşların hastaneye ulaşmak için kullanacakları yol yapım çalışmalarını denetledi.

Vali Çakacak, Eskişehir Şehir Hastanesi inşaatında yapılan çalışmaları inceledi

31 Mayıs 2018 13:53


Çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütülmesi için Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları, OEDAŞ, Telekom ve yüklenici firma yetkililerinin uyum içerisinde çalışması gerektiğine vurgu yapan Vali Çakacak, vatandaşlarımızın hastaneye daha kolay ulaşabilmesi için Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Vali Çakacak, hastanede kullanılacak olan üst standartlardaki tıbbi malzemelerin de gelmesiyle birlikte, Eskişehir’e yapılan büyük yatırımlardan birisi olan 1081 yatak kapasiteli Eskişehir Şehir Hastanesi’nin en yakın sürede hizmete gireceğini söyledi.


Son teknolojinin kullanılacağı Eskişehir Şehir Hastanesi’nin açılışı ile birlikte şehrimizin bir sağlık merkezi haline geleceğini ifade eden Vali Çakacak, yetkililere verdikleri bilgiler için teşekkür etti.


Vali Çakacak’a bu incelemelerinde; Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, yüklenici firma temsilcisi ve ilgili kurum yetkilileri eşlik etti.




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