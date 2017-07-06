Vali Çakacak Eskişehir’deki sağlık yatırımları hakkında bilgiler aldı

Valilik Makam Toplantı Salonunda yapılan bilgilendirme toplantısına; Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Tunga Barçın, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu, Halk Sağlığı Müdür Vekili Dr. Aslı Melekpotuk ve ilgililer katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Çakacak, son yıllarda ülke genelinde sağlık yatırımlarının arttığına dikkat çekti. Vatandaşların sağlık alanındaki memnuniyetinden bahseden Vali Çakacak, genel bir değerlendirmenin yapılacağı toplantıya katılanlara teşekkür etti. Hasta ve hasta yakınlarının sağlık kurumlarından mutlu bir şekilde ayrılmasını sağlamak adına ellerinden ne geliyorsa yapma gayreti içerisinde olacaklarını belirten Vali Çakacak, özellikle sağlık kurumlarında, vatandaşlara kalite hizmet sunulmasını istedi.

Eskişehir’de sağlık alanında son zamanlarda çok büyük yatırımlar yapıldığını bildiren İl Sağlık Müdürü Mumcu da, yapılan çalışmaları bir sunumla anlattı. Sağlık alanındaki hizmet kalitesini artırmak adına çeşitli araştırmalar yaptıklarını kaydeden Müdür Mumcu, son teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, personeli bilgilendirdiklerini söyledi.

Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Barçın da, toplantıda bir sunum yaparak yapılan çalışmaları anlattı.