Vali Çakacak, ESO toplantısına katıldı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Sanayi Odası'nın Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda yer aldı.

Toplantının açılışı konuşmasını yapan Vali Çakacak, “Bugün Eskişehir Sanayi Odası'nın Meclis Toplantısında sizlerle birlikte olmaktan, ülkemiz için üretim yapan istihdam sağlayan sanayicilerimizle aynı mekanda bulunmaktan büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum” dedi.

“Eskişehir'in ihracatını arttıran önemli sektörler var”

Devlet olarak her zaman iş dünyasının yanında olduklarını bildiren Çakacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ‘100 Günlük İcraat Programı' çerçevesinde, Türkiye'nin gelişiminin ve büyümesinin sürdürülebilir olabilmesi için gereken yapısal reformların bir araya getirildiğini bildirdi. Eskişehir sanayisinden övgüyle bahseden Vali Çakacak, Eskişehir'in ihracatını arttıran önemli sektörlerin olduğunu belirterek, bu sektörlerin şehrin hem sanayi hem de ticaret potansiyeline büyük katkılar sunduğunu ifade etti.

“Eskişehir, ülkenin önemli bir sanayi şehridir”

Eskişehirli sanayici ve iş adamlarının başarılı işlere imza attıklarını kaydeden Çakacak, “Raylı sistemler, havacılık, tekstil, seramik ve diğer sanayi alanlarında şehirde önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Devletimizin ve hükumetimizin 2023 hedeflerine sizler gibi sanayicilerimizin üretimleri ile ulaşabiliriz. Sanayi alanındaki önemli kuruluşlarıyla güçlü bir alt yapıya sahip Eskişehir, geçmişten gelen birikimleri yeni araştırmalar yapan müteşebbisleri ile ülkenin önemli bir sanayi şehridir” şeklinde konuştu. Ülkenin ve Eskişehir'in kalkınmasına destek olan tüm sanayici ve iş adamlarına kapılarının her zaman açık olduğunu bildiren Vali Çakacak, her türlü problemin çözümünde yanlarında olduğunu iletti.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ise, Vali Çakacak'ın toplantıya katılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şehrin geleceğini belirleyecek olan yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesine önem verdiklerini aktaran Kesikbaş, teknoloji ağırlıklı üretimi savunan sanayiciler olarak projeler hazırladıklarını aktardı.