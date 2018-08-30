Vali Çakacak, Seyitgazi Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen ve Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın’ın da katıldığı ziyarette işletmenin yeni faaliyete geçirilen tesislerini yerinde inceledi. İşletmenin 1970 yılında kurulduğunu söyleyen işletme müdürü Ersan Ayten, yapılan çalışmalar hakkında Çakacak’a kısaca bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran işletme müdürü Ayten, "Türkiye’de bilinen bor yatakları özellikle Eskişehir/Kırka, Balıkesir/Susurluk-Bigadiç, Bursa/Kestel ve Kütahya/Emet’te bulunmaktadır. 1970 yılında şantiye teşkilatı ile başlayan kuruluş, 1972 yılında 400 bin ton/yıl tinkal konsantresi kapasiteli tesisin temelinin atılması ile tesis statüsüne kavuşmuş, konsantratörün devreye alınması ile 1975 yılında işletme statüsünde faaliyet göstermeye başlamıştır. Madencilik, kimya, metalürji, enerji ve lojistik alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Yılda 1 milyon 624 bin ton bor üretim kapasitemize ek olarak, 2014 yılı haziran ayı içerisinde Eti Matik Borlu Temizlik ürününü piyasaya sunduk ve ürünümüz artık marketlerde satılmaya başlandı" diye belirtti.

Müdür Ayten’e verdiği bilgiler için teşekkürlerini sunan Vali Çakacak, işletme içerisindeki Açık Ocak ve Penta 5 üretim tesislerinde yaptığı gezintinin ardından fabrika kontrollerin yapıldığı sistem odasını da inceledi. Ziyaretin bitiminde Ersan Ayten, Çakacak’a bordan yapılmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresini hediye etti.